Con Espacios Públicos vaciado, denuncian que la Intendenta sólo toma “ñoquis políticos”

El secretario General de SIMUSA, Luis Rodríguez, manifestó por Aries que existe el compromiso de la Secretaria de Gobierno municipal de tomar más personal, pero saben que no será así porque la intendenta Bettina Romero sólo toma “ñoquis políticos”.

También, indicó que el secretario de Servicios Públicos, Federico Casas, “no da la cara” como responsable del área, por lo que la medida de fuerza continuará hasta que tenga una respuesta favorable.

“Lo que siempre contestan de Recursos Humanos es que no hay presupuesto, pero hay dinero para la obra de la calle Ituzaingó de 27 millones de pesos, que, según la Intendenta, la van a hacer con recursos propios, por lo que no se entiende si hay no plata”, sentenció Rodríguez.