Moyano: “Para mantener los derechos que tenemos hay que votar al Frente de Todos”

El 12 de septiembre Juntos por el Cambio se impuso sobre el Frente de Todos en gran parte del país, incluyendo en la Provincia de Buenos Aires. Esto encendió las alarmas en el Gobierno nacional y en sectores sindicales. Hugo Moyano, secretario General de Camioneros, señaló que “para mantener los derechos que tenemos hay que votar al Frente de Todos”.

Según consignó Télam, el secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró este jueves que el Frente de Todos (FdT) va a "mejorar" su performance "en la elección de noviembre" y llamó a votar a ese espacio para "mantener los derechos" que consiguieron los trabajadores, que corren "un riesgo muy grande si vuelve el macrismo".

"Los trabajadores corren un riesgo muy grande si vuelve el macrismo. Si queremos seguir manteniendo los derechos que tenemos, hay que votar al Frente de Todos. Después discutiremos los temas con el gobierno", subrayó Moyano en declaraciones a El Destape Radio.

En tanto, Moyano consideró que para la oposición "cualquier cosa que se haga está mal", y afirmó que el macrismo es un espacio político que "desprecia a los laburantes, a los humildes y a quienes los defienden".

"A mí no me queda duda de que vamos a poder mejorar la elección para noviembre. Algunos compañeros no han votado. Evidentemente, si los trabajadores se dan cuenta del riesgo que corremos y aparece nuevamente la pandemia del macrismo no van a dudar en concurrir a las urnas en noviembre y revertir el resultado de las PASO", afirmó.

El dirigente sindical recordó que desde su sindicato siempre han "apoyado al gobierno" que a su entender consiguió mantener "un equilibrio con mucho esfuerzo" en medio de la pandemia de coronavirus.

"Mucha gente está pasando necesidades, pero si no hubiera sido un gobierno que realmente piensa en la vida y salud de la gente no sé cómo estaríamos. Por eso, el reconocimiento al oficialismo siempre está. Estoy convencido de que vamos a salir adelante", subrayó.

Por otra parte, el líder camionero consideró que el movimiento obrero cumple "el rol fundamental" de garantizar los derechos de los trabajadores y que por eso tiene que tener "una función de participación en el sector político", donde se definen los temas de la economía.

"Somos una institución que tiene 12 mil trabajadores que dependen de la organización, somos entidades que tenemos que estar en las mesas de discusiones de los temas económicos y de las cuestiones que hacen el crecimiento de un país", apuntó.

Y agregó que de ninguna manera van a permitir "que se elimine la indemnización y que se pierda un legítimo derecho que tienen los trabajadores" después del sacrificio que hacen durante años para que el empresario "gane el dinero".

"El macrismo decía que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, pero hicieron todo lo contrario. Son un sector político que no ha laburado nunca. ¿Cómo van a criticar al trabajador?, si siempre vivieron del Estado", puntualizó.