Renunció el técnico de Juventud porque le negaron el millón de pesos al plantel

Pasaron 24 años para que Juventud se quedar con el Anual de la Liga y en la ultimas horas el entrenador Ricardo “Ricki” Gómez, expresó que tomó la decisión de dirigir al equipo santo en la Copa Salta y luego se alejará del cargo.

Gómez, junto a un grupo de jugadores y el presidente de Juventud Antoniana, Javier Russo, concertaron una reunión ayer al mediodía para acordar el pago del premio por el logro obtenido en el Anual y al no llegar a un acuerdo el entrenador decidió dar un paso al costado.

En tanto el presidente del club Javier Russo expreso lo siguiente sobre el pedido de premio del plantel al obtener el anual: “hubo un pedido desmesurado para las arcas de Juventud Antoniana. Siempre voy a decidir, no con el corazón, sino con la cabeza, lo mejor para la institución. No me van a torcer el brazo. Ante las exigencias y los condicionamientos que hubo, Juventud no está en condiciones de comprometerse a pagar lo que después no va a ser posible cumplir"