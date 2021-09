Patricia Bullrich sobre los cambios en Gabinete: "Eligieron el poder y no la gente"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó hoy el "enorme retroceso" en el Gobierno por los cambios de Gabinete, que significaron una mayor influencia de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la Casa Rosada, y se quejó de que en el oficialismo "eligieron el poder y no la gente" tras la derrota electoral en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Me parece un enorme retroceso porque trae a aquellas figuras que representan un modelo clientelar, absolutamente basado en que lo único que importa es el poder, sin importar el precio y la manera", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En declaraciones radiales, la referente opositora señaló que "éste es el diseño que ellos (el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta) eligieron, a pesar de saber que habían tenido miradas absolutamente distintas". Y agregó que "eligieron el poder y no la gente".

Al analizar la crisis que sacudió al Frente de Todos (FdT) y la tensión que marcó la presentación de las renuncias de diversos funcionarios políticos, la ex diputada nacional afirmó: "No creo ni en la fortaleza de Cristina ni en la debilidad de Alberto: es una estafa electoral, que sólo le ha hecho daño al país".

Asimismo, Bullrich fue crítica de la figura de Santiago Cafiero, su salida de la Jefatura de Gabinete y su designación al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

"A alguien que hizo mal su trabajo como jefe de Gabinete mandarlo de Canciller a la relación con el mundo... La relación va a estar limitada a tres o cuatro países. No es una persona con personalidad propia", señaló.

Y concluyó: "Es lamentable que la Argentina haya pasado de organizar el G20 a tener un canciller que se enteró por los medios que no iba a ser más canciller (en alusión a Felipe Solá) y después Alberto Fernández dice 'al nene no lo tocan, al nene no lo tocan' y manda a Cafiero a Cancillería, como si la Cancillería fuera un lugar de decoración".

