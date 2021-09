Aníbal Fernández le respondió a Fernanda Vallejos: “Eso no se hace señora”

Fernanda Vallejos es una diputada K que en las últimas horas quedó expuesta por un audio suyo en el que ataca al presidente, Alberto Fernández. Luego de conocerse las palabras de la legisladora, el exfuncionario salió al cruce. “Eso no se hace señora”, dijo Aníbal Fernández al respecto.

Según consignó Ámbito, la crisis política en el seno de la alianza gobernante tuvo un escandaloso nuevo capítulo este miércoles con la filtración del explosivo audio de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, que fue duramente repudiado por el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández. "Eso no se hace Señora", le espetó.

"La política se hace de cara al pueblo que nos elige. El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la Diputada Vallejos respecto del Presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros", comenzó vía Twitter.

"Eso no se hace Señora. El Peronismo es pueblo. Comiencen por respetar...", concluyó, el Interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), quien ayer a la tarde fue uno de los miembros del Gobierno que estuvo por la tarde en Casa Rosada, tras la catarata de renuncias del cristinismo.

Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 16, 2021

En el audio de 11 minutos filtrado, Vallejos calificó de "enfermo", "ocupa", "mequetrefe" y "payaso" al Presidente.

"Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el okupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio, con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada y tampoco aprendió nada de Néstor ni de nadie, no lo hizo. Pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer", lanzó Vallejos en el audio.

"Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política en el Gabinete porque el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) es un payaso", continuó Vallejos, quien se quejó de que "la política económica se debió subordinar a la política sanitaria y no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del FMI".

Al viralizarse sus dichos privados, la legisladora tuvo que salir a pedir disculpas. "Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos", manifestó.