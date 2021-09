Zeballos: "Jugar la Davis con público será algo apasionante"

Deportes 16 de septiembre de 2021

El tenista marplatense, de 36 años y séptimo en el ranking mundial de dobles de la ATP, realizó su primera práctica oficial con el equipo "albiceleste". "Cuando me enteré que Bielorrusia no venía con sus mejores jugadores me puse contento", agregó.