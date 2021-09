"Si seguimos así, Macri vuelve", afirma una dirigenta K salteña tras las Paso

Alcira Figueroa, diputada nacional por Salta del Frente de Todos, se expresó vía redes sociales luego de la derrota del oficialismo nacional en gran parte del país, en el marco de las Paso. En este sentido, la dirigenta K salteña pidió al Gobierno nacional “hacer una autocrítica”. "Si seguimos así, Macri vuelve", aseguró.

Las repercusiones de la derrota del Frente de Todos continuaron durante los días posteriores, tanto en la oposición como en el oficialismo. Desde Salta, Alcira Figueroa le pidió al Ejecutivo hacer una autocrítica. Además, realizó duros cuestionamientos al Gobierno de Mauricio Macri “por haber gobernado por decreto”.

Por otro lado, Figueroa también solicitó que “el centralismo de Buenos Aires escuche más a los militantes del interior”, para intentar dar vuelta el resultado adverso en las elecciones generales de noviembre.

Específicamente, la diputada nacional por Salta se expresó en su cuenta de Facebook de la siguiente manera: “A seguir bancando. A pesar de todos los esfuerzos que se hizo, no alcanzó. Se los respetó, se los justificó y ellos crecieron y ahora Milei, la revelación. Tenemos que hacer la autocrítica. Hoy una vecina me dijo: tenés que salir en los medios, todo lo que haces no se conoce...hay fallas en la comunicación. Ellos siguen machacando en todos los medios, y solo destilan odio y desprecio por la política y la gente. El centralismo de Buenos Aires tendrá que escuchar más a los militantes del interior. Macri gobernó con DNU y nosotros si no hay consenso con la oposición no se puede avanzar con medidas urgentes...ni con ningún proyecto de ley, tantas cosas para mejorar. Creo que el caballo de Troya y el huevo de la serpiente están adentro. Nos quedan dos años, si seguimos así, Macri vuelve y ahí si no habrá más vueltas....y nuevamente vamos a tener que salir a bancar más pobreza y exclusión”.