Crece la presión para que Alberto Fernández haga cambios en el Gabinete

A pesar de que el presidente Alberto Fernández se resiste a realizar un cambio de ministros en su Gabinete y responsabiliza al Frente de Todos en su conjunto por la derrota electoral en las PASO, cada vez son más las voces que reclaman por una renovación de las principales figuras que rodean al Jefe de Estado.

La vicepresidenta Cristina Kirchner y su entorno consideran que la derrota electoral es consecuencia directa de la situación económica y el culpable directo de esa situación sería Guzmán.

Su hijo Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof ya no discriminan entre la crisis heredada de Mauricio Macri y los efectos sociales del COVID-19 y sostienen que la debacle en Buenos Aires y otras 16 provincias hay que cargarlas a la cuenta del ministro de Economía.

A las críticas de la Vicepresidenta y los integrantes del kirchnerismo duro, este martes se sumaron líderes sindicales, dirigentes sociales y hasta ex funcionarios. Todos se expresaron en la misma sintonía y culpabilizaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, por no ayudar a revertir el mal humor socioeconómico que la sociedad manifestó en las urnas.

Para Hugo Yasky, diputado y secretario general de la CTA, “si hay Ministros que le dan vértigo las decisiones, tendrá que haber cambios en el Gabinete”. Además, criticó con dureza la política económica llevada adelante por el ministro Guzmán: “Si tenés seis meses de superávit fiscal y una marea de pobreza y la aguja no se mueve, tenés que replantearte las cosas. Eso es lo que faltó”.

Insistió en que “el Gobierno no tuvo los reflejos políticos necesarios para tomar las medidas que frenen esa situación” y dijo que “espera cambios” en el corto plazo con miras a los dos años que aún le quedan a la gestión de Alberto Fernández.

“Necesitamos construir un país que cuando termine el mando del Frente de Todos sea distinto, con menos pobreza y más oportunidades de empleo”, resaltó el líder sindical en radio El Destape al criticar “la actitud administrativa de cuidados fiscales” que priorizó Guzmán.

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois parafraseó a Cristina Kirchner y dijo que “en este gobierno no hay funcionarios que no funcionan, hay un gabinete que no funciona”.

Aunque evitó dar nombres, señaló que “hay ministros que son pésimos” porque no cumplieron con los objetivos que puso el Presidente. “Los ministros no se hablan entre sí y dentro del Frente de Todos pasa algo parecido”, se lamentó en radio La Red.

En otra entrevista que Grabois brindó a Futurock, contó que tuvo la oportunidad de juntarse a hablar con Guzmán sobre la situación económica del país y que si bien le pareció “un tipo inteligente” criticó que “le falta calle y formación política”.

Con respecto al rol de Santiago Cafiero dijo lo respeta pero que “el Gabinete no funciona” porque “hay un descoordinación que solo se ordena con alguien de peso que corte el bacalao”.

El ex ministro de Economía, Amado Boudou, también coincidió en que el descontento de la gente pasó por la pérdida de salario, la inflación y la falta de trabajo. “Los números socioeconómicos en los cuales se votó fueron muy significativos para esta elección. Esto no es un tema nuevo, por lo menos para nosotros. Pero está la visión del ministro Guzmán, que fue en el sentido contrario y te diría que hasta contrapelo de lo que fue señalando el Presidente en la campaña y hasta el último día y cuando lo escuchamos la misma noche de la elección con reflexiones importantes”, remarcó al señalar la culpabilidad del Ministro por no saber interpretar las necesidades de la gente, que no puede llegar a fin de mes.

“Ahí yo veo un problema que no se ha podido destrabar, sobre todo la hoja de ruta y la prioridad que el Ministro Guzmán le ha dado a su gestión”, dijo Boudou en AM 750 en alusión a sus permanentes negociaciones con el FMI, el Club de París y otros acreedores externos para pagar la deuda que dejó Macri.

“Guzmán hizo foco en las finanzas. No vemos al ministro hablando de los temas de la economía sino de finanzas”, arremetió el ex funcionario de Cristina Kirchner. Y agregó que “en Argentina siempre son los ministros los que marcan el camino a seguir por el gobierno”.

Por su parte, Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, decidió pedirle la renuncia a su Gabinete completo luego del golpe inesperado que el Frente de Todos sufrió en la provincia, donde perdió 12 puntos con respecto a 2019.

En los comicios, la única lista oficialista -encabezada por el intendente de Puerto Deseado, Gustavo “Kaky” González- obtuvo poco más de 40 mil votos, contra los casi 59 mil que cosecharon las seis listas del Frente opositor Cambia Santa Cruz.

“Los tibios se tienen que quedar de lado. En esto es blanco o es negro. Hay que trabajar, dar la cara ante la sociedad. Pensábamos que íbamos a tener un mejor caudal de votos pero es algo que podemos revertir. Estoy casi seguro”, dijo González al hacer un mea culpa.

Para el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, el factor económico también fue determinante en el resultado de la elección a nivel nacional. “La ponderación de la política sanitaria y todo lo que fue enfrentar la pandemia quizás no estuvo valorado o no logró compensar una situación económica que, evidentemente es muy difícil”, admitió en radio El Destape.

En ese sentido, Larroque remarcó que “en 2009 y 2013 vivimos situaciones muy difíciles y siempre salimos con política con la gente y con medidas en lo económico y social”.

Al momento de insistir con un cambio de Gabinete recordó que “en 2009 entraron Aníbal y Amado a jefatura de Gabinete y a Economía, y en 2013 entraron Coqui y Axel. Son cosas que requieren que reaccionemos con reflejos y escuchemos a la gente”.

Larroque señaló que el gobierno tiene que recomponer el ingreso si quiere revertir la derrota: “La gente le puede perdonar mil cosas al peronismo, pero no que no recomponga los ingresos. El peronismo tiene que hacer peronismo. Hay que reperfilar al Frente de Todos”.

Pero el ministro Guzmán no es el único que está en el ojo de la tormenta. El titular de la cartera de Economía forma parte de un cuarteto integrado por Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete; Claudio Moroni, ministro de Trabajo; y Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, también son duramente cuestionados por los que forman la coalición gobernante.

Si bien no se refirió a una posible renovación de ministros, quien hizo público su descontento con la elección que realizó el Gobierno fue Dady Brieva, quien, con una polémica frase, expresó su bronca contra quienes volvieron a elegir a Juntos por el Cambio: “Una cosa es que digas: me enojé por que vos eras el que me ibas a dar de comer. Vos sos el que me daba de comer y no me das de comer. Vos eras el que me daba de comer, hijo de puta. El peronismo es el que daba de comer y no me diste de comer. Ahora que la conclusión sea me hago puto porque me llevo mal con mi mujer, es algo que me cuesta entender realmente. Cambio de opción sexual”.

“¿Por qué de nuevo el voto al macrismo? Para ponerlo bien claro. ¿Quién voto al macrismo de nuevo? Cuando lo vi devuelta sentado con (Jorge) Lanata... Esas cosas no las puedo digerir”, completó.

Infobae