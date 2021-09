La situación del Parque San Martín es una muestra de la “falta de diálogo” de la Municipalidad

Los puesteros del Paseo San Martín están preocupados. Prevén que, a instancias de la celebración del Milagro, lleguen aun más comerciantes a instalarse en el parque, sobre todo este fin de semana venidero. Ello, sumado a la cantidad de personas que asistirían a la feria, les hace augurar un panorama complicado.

A diferencia de Milagros anteriores, este año la feria del Parque San Martín no ha sido organizada. Claro, la propia intendenta Romero adujo que fue decisión del COE no autorizar la actividad y que por ello no se diagramó el trabajo. Lo cierto es que la cantidad de feriantes – y futuros clientes – no contarán con los elementos sanitarios correspondientes por protocolo.

“Los baños químicos se sabían instalar, tampoco alcanzaban pero algo se contenía”, sostuvo – por Aries – Carlos Godoy, referente de los puesteros del Paseo San Martín.

Informó, en tanto, que hace 10 días desde el sector se advirtió a autoridades municipales sobre lo que podía llegar a suceder y que les respondieron que no iba a instalarse ninguna feria.

“Bueno, creo que es una muestra de la desorganización de la Municipalidad. Si lo hubiesen organizado bien, le daban espacios a los manteros y contarían con baños y agua”, sostuvo el referente.

Más allá de la cuestión sanitaria denunciada, Godoy advirtió que también se afecta la venta del Paseo y consideró que, en definitiva, lo instalado en el parque es una “feria paralela que no paga nada”.

“Parece que la Municipalidad no lo ve; bueno, no hay solución porque no quieren. Es sencillo, se sientan, se hace un proyecto y la solución está”, finalizó el referente.