Unas 20 familias se asentaron en terrenos del Bº Puerto Argentino

Unas 20 familias decidieron asentarse en terrenos del Bº Puerto Argentino, en zona oeste alta, a metros de la Casa de Gobierno. Así, en pocas horas se instalaron 14 carpas.

“La decisión es porque hace mucho tiempo que venimos pelando esto y nadie nos quería dar nada. Resulta que ahora se le salió dando a gente que son de otros barrios”, sostuvo – por Aries – Diana, una de las personas asentadas.

El malestar, explicó, es que a las personas que les otorgaron una porción de tierra, primero, ya tienen terrenos y, por otro lado, el espacio está asignado a la construcción del Centro Vecinal.

Asimismo, la mujer señaló que en toda la puja actualmente responde a intereses políticos y que, de hecho, punteros actúan en la zona ofreciendo algunos espacios.

“Una señora llama Celina Ferreyra dice que es presidenta del Centro Vecinal y no es así. Además tiene una fundación que, según ella, trajo muchas cosas al barrio y no es así; aquí no trajo nada”, disparó.

Por su parte, Epifanio Zubelza, un vecino que resolvió asentarse en el lugar, explicó que tomó la decisión luego que Tierra y Habitat lo notificara como adjudicatario de un terreno en la zona.

Aseguró que la Policía intentó sacarlo y que fue denunciado por autoridades del Centro Vecinal por considerar que estaba invadiendo, pero exhibió los papeles que avalaban la decisión del organismo provincial y no sucedió nada.

Por esta razón, resaltó que tiene todos los papeles al día por lo que decidió quedarse en el lugar y, además, comenzar a construir.