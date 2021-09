Con fuertes críticas a Villada se volvió a postergar la entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil 

Durante el tratamiento, el diputado Manuel Santiago Godoy manifestó que al escucharla a la diputada presidenta de la Comisión de Legislación general sintió “admiración por la cantidad de argumentos rebuscados para justificar esta terrible omisión del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Salta, a cargo de Ricardo Villada”.

“Esta Ley entró de apuro en el Senado, por eso hay un procedimiento singular para tratar las leyes, tenés que presentarla, te hacen esperar una semana, tiene que tomar estado parlamentario y pasar a comisión y después recién está en condiciones de ser tratada en el Cuerpo”, manifestó el legislador y añadió que el Regimen es necesario porque la provincia de Salta es una de las primeras que planteó un sistema de procedimiento penal diferente al de las otras provincias”.

Recordó que el juzgado Federal de Salta es uno de los primeros en el país que está implementando este sistema de acusación, donde el fiscal es el investigador, el acusador y el juez solamente hace de garantía.

“Acá se trata de niños que están protegidos no solamente por leyes internacionales sino también por leyes nacionales. Con esta Ley se hubiera permitido que se juzgue precisamente a los menores, de 16 a 18 años, para que puedan tener responsabilidad penal y se apliquen objetivamente todas las reglas a favor de ellos, me parece que en el Ministerio de Gobierno no existe la misma preocupación que tiene la presidenta de la comisión de Legislación General, que tengo yo y que tienen todos los diputados”, señaló Godoy.