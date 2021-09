Gimnasia puntero y Central tercero

Finalizada la fecha 21 del Torneo Federal A, en la zona b, Gimnasia y Tiro se mantiene como puntero con 42 puntos gracias a la victoria ante Gimnasia de Entre Ríos, posición que comparte con Racing de Córdoba. Por su parte, Central Norte no se baja de la pelea y se encuentra tercero con 34 puntos, gracias a la victoria como local ante DEPRO.

esultados

Torneo Federal A

Zona B – Fecha N° 21

Sábado 4 de septiembre de 2021

Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) 0 vs. Gimnasia y Tiro (Capital, Salta) 1

Gol: 36’ PT Matías Birge (GyT)

Domingo 5 de septiembre de 2021

Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires) 0 vs. Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos) 1

Gol: 4’ ST Exequiel Fiorotto (JU)

Crucero del Norte (Posadas, Misiones) 1 vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires) 1

Goles: 22’ ST Nicolás Portillo (CDN), 34’ ST Franco Coronel (DB)

Club Atlético Racing (Capital, Córdoba) 3 vs. Club Sarmiento (Resistencia, Chaco) 2

Goles: 24’ PT Leandro Fernández (R), 17’ ST Emanuel Córdoba (S), 34’ ST Diego Jara (R), 44’ ST Emiliano Blanco (R), 46’ ST Emanuel Córdoba (R)

Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe) 1 vs. Boca Unidos (Capital, Corrientes) 1

Goles: 4’ PT Daniel Salvatierra de Penal (SAC), 7’ PT Gabriel Morales (BU)

Chaco For Ever (Resistencia, Chaco) 2 vs. Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba) 0

Goles: 33’ PT Mauro Siergiejuk (CFE), 10’ ST Mauro Siergiejuk (CFE)

Central Norte (Capital, Salta) 2 vs. Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos) 0

Goles: 7’ ST Luciano Giménez (CN), 42’ Germán Lesman (CN)

Libre: Club Unión (Súnchales, Santa Fe)

Posiciones

Racing de Córdoba 42 pts

Gimnasia y Tiro 42 pts

Central Norte 34 pts

Chaco For Ever 32 pts

Sportivo Las Parejas 25 pts

Boca Unidos 25 pts

Juventud Unida G 25 pts

Sarmiento 24 pts

Unión Sunchales 23 pts

DEPRO 23 pts

Defensores VR 22 pts

Gimnasia ER 21 pts

Sportivo Belgrano 18 pts

Crucero del Norte 18 pts

Douglas Haig 16 pts

Próxima fecha

Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos) vs. Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe)

Gimnasia y Tiro (Capital, Salta) vs. Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires

Club Sarmiento (Resistencia, Chaco) vs. Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba) vs. Club Atlético Racing (Capital, Córdoba) 3

Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos) vs. Chaco For Ever (Resistencia, Chaco)

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires) vs. Central Norte (Capital, Salta)

Club Unión (Súnchales, Santa Fe) vs. Crucero del Norte (Posadas, Misiones)