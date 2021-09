De Cecco piensa en el retiro: “No quiero seguir poniendo de mi bolsillo para jugar en la Selección” 

En exclusiva con Aries, el capitán del seleccionado argentino de vóley, Luciano De Cecco, contó que a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde obtuvo la medalla de bronce, fue su último torneo.

‘El mejor armador del mundo’ dijo también que manifestó su predisposición para jugar el mundial de Rusia, pero que no sabe si va a jugar.

“Es muy remar en dulce de leche”, manifestó sobre la desatención de la que es víctima el vóley en nuestro país.

“Ya no tengo ganas de poner plata de mi bolsillo para jugar en la Selección. No puedo ir con gente a la que no le interesa. No es un enojo con el sistema, pero porque el vóley (en Argentina) no tiene sistema”, señaló De Cecco.

“Las condiciones no cambian, nos deberíamos plantar, el vóley se merece algo mejor”, cerró.