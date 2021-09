Córdoba bancó nuevamente las fotomultas y trató de explicar su retiro en la sesión pasada

En relación al Convenio con CECAITRA, indicó que la responsabilidad recaerá en la intendenta, ya que son potestades del Ejecutivo

“Un mensaje para la señora intendenta, que no afloje, que mantenga ese lema que ha querido instalar que es ‘salvemos vidas’. Yo creo que amerita visualizarlo de esa manera y, por supuesto, desde la banca la vamos a acompañar”, dijo Córdoba.

Finalmente, indicó que no le gustan las indirectas y tras haber sido señalado tácitamente por la presidenta de su bloque, Romina Arroyo, dijo: “¿Me puede dar permiso para concurrir al toilette, señor presidente? Para que no quede como que me voy del recinto”.