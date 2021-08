China prohibió que los menores jueguen online más de una hora, tres días por semana

Las empresas no podrán prestar el servicio fuera de esa franja y deberán asegurar que los usuarios tengan una verificación de su identidad para corroborar su edad

Los reguladores chinos redujeron este lunes el tiempo que los jugadores menores de 18 años pueden dedicar a los juegos online a una hora de juego los viernes, fines de semana y días festivos, en respuesta a la creciente preocupación por la adicción al gaming, informaron los medios de comunicación estatales.

Las normas, publicadas por la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, dicen que los usuarios menores de 18 años sólo podrán jugar de 8 a 9 de la noche, hora local, en esos días, según la agencia de noticias Xinhua.

Las empresas de juegos online tendrán prohibido prestarles servicios de videojuegos de cualquier forma fuera de esas horas y deberán asegurarse de que han puesto en marcha sistemas de verificación del nombre real, dijo el regulador, que supervisa el mercado de videojuegos del país.

En principio, la medida solo se aplica a los videojuegos en línea y no a aquellos que no necesitan acceso a internet.

Anteriormente, China limitaba el tiempo total de acceso de los menores a los juegos online a tres horas los días festivos o a una hora y media los demás días.

En agosto, un influyente periódico gubernamental afirmó que los videojuegos se habían convertido en “opio mental”. El artículo señalaba además a Tencent y a su popular juego “Honor of Kings”, un éxito en China con más de 100 millones de usuarios activos diarios.

Ante esta presión, Tencent, que ya imponía limitaciones al tiempo de juego a través del reconocimiento facial para que los menores de 18 años no jugaran en las noches, limitó el acceso al juego a una hora al día. Además, anunció que los jugadores menores de 12 años ya no pueden hacer compras en “Honor of Kings”, mientras que los menores de 18 años estaban bloqueados después de dos horas durante las vacaciones y una hora en las noches de escuela.

“Tenía ganas de llorar”, dijo en ese entonces un angustiado Zhang, un menor de edad consultador por la AFP cuando la noticia resonó en el mayor mercado de juegos del mundo, que absorbió 20.000 millones de dólares sólo en el primer semestre de este año. “Limitar el tiempo de juego durante las vacaciones significa que no puedo jugar (Honor of Kings) a gusto”, agregó.

Las nuevas normas se producen en el marco de una amplia ofensiva de Beijing contra los gigantes tecnológicos chinos, como Alibaba Group y Tencent Holdings, que ha inquietado a los inversores y ha afectado a las acciones chinas cotizadas en el país y en el extranjero.

La Administración Nacional de Prensa y Publicaciones también dijo a Xinhua que aumentaría la frecuencia y la intensidad de las inspecciones a las empresas de juegos de azar online para asegurarse de que estaban poniendo en marcha límites de tiempo y sistemas anti-adicción.

En los últimos meses varios gigantes de internet, incluido Tencent, han sido señalados por prácticas hasta ahora toleradas y generalizadas, en materia de datos personales, de derechos de los usuarios y de prácticas anticompetitivas. De ahí que el regulador del mercado chino bloqueó en julio, en nombre de la competencia, la fusión de las dos plataformas de videojuegos en línea más grandes de China, Huya y Douyu, de las que Tencent es accionista.

Tencent, que además es un actor importante de la música en línea, se vio obligado adicionalmente a renunciar a sus derechos exclusivos sobre los títulos, nuevamente en nombre de la competencia.

En China, un país de 1.400 millones de habitantes, los videojuegos generaron unos 20.000 millones de dólares de volumen de negocios solo en el primer semestre de 2021.

(Con información de Reuters y AFP)

Infobae