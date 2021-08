Escándalo en Diputados: Se aprobó una cuestión de privilegio contra Exeni

El legislador Omar Exeni, del Bloque Todos por Salta, fue cuestionado por su publicar un video bailando en el recinto. Transgrediendo el Reglamento de la Cámara, se abrió un debate y luego se aprobó un cuarto intermedio que no fue suficiente para evitar el correctivo.

La diputada provincial Silvia Varg planteó una cuestión de privilegio contra el diputado, Omar Exeni, porque consideró vergonzosa la conducta del legislador al grabar un video bailando en el recinto a través del cual Exeni indicaba supuestas funciones de un diputado provincial.

“El irrespeto por ese recinto y además la burla flagrante a 59 diputados restantes, hace que en este momento considere necesario pedir una cuestión de privilegio al diputado Omar Exeni, nadie puede avergonzar al recinto de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Provincia, llegamos acá para defender los destinos de una provincia que se encuentra en una situación lamentable”, dijo Varg

A pesar de lo que indica el Reglamento de la Cámara, donde se fija el procedimiento para las mociones de orden, entre las que se encuentra el pedido de una cuestión de privilegio y donde se establece que la misma debe someterse a votación de manera inmediata y sin debate previo, el presidente de la Cámara habilitó un debate, le dio la palabra al legislador cuestionado y tras ello, el diputado Javier Diez Villa pidió un cuarto intermedio.

Al hacer uso de la palabra, Omar Exeni pidió disculpas señalando que no quiso faltar el respeto a nadie. “TikTok es un medio nuevo, solamente quería informar lo que hace un diputado y me pareció muy feo lo que pasó en estas elecciones que un gran porcentaje no sabía qué se votaba ese día”.

Tras el descargo de Exeni, el presidente de la Cámara volvió a abrir el debate y le dio la palabra nuevamente a la diputada Varg, para que comunique si después del pedido de disculpas retiraba su moción.

“No retiro la moción, además el diputado ni siquiera respetó la pandemia, lo filmaron en el recinto y ni siquiera tenía barbijo”, dijo Varg y agregó que lo dicho por Exeni “ofende a los legisladores porque no somos levantamanos y muchos diputados tienen opinión propia, no es verdad que estamos para aprobar los presupuestos de manera oficial, acá respetamos la forma de pensar y al oponente”.

“Usted faltó el respeto a los 59 diputados restantes y ofendió al recinto con ese baile bizarro, sigo manteniendo que quiero una cuestión de privilegio”, sostuvo Varg.

Finalmente, tras el cuarto intermedio, se abrió nuevamente el debate hasta que se mocionó que la moción sea sometida a votación, la cual fue finalmente aprobada.

A favor de la conformación de una comisión especial votaron 32 diputados y 18 lo hicieron en contra.