Denuncian a Juan Esteban Romero por patotear a un empleado municipal

Un desmalezador municipal denunció al diputado provincial electo, Juan Esteban Romero, al director de la Panadería Social de la Municipalidad y el exfuncionario Aroldo Tonini, por agresiones y amenazas cuando quiso cobrar una deuda de la Municipalidad de Salta.

Según la denuncia que tramita la Fiscalía Penal 2, el hombre fue hasta el Centro Cívico Municipal para consultar sobre una deuda y en esas dependencias fue recibido por el hijo de Aroldo Tonini, quien le expresó que su contrato estaba parado por orden de arriba y que éste le confesó que fue disposición de Juan Esteban Romero.

En la playa de estacionamiento, le envío mensajes al hijo del senador nacional y hermano de la Intendenta de Salta “porque Juan Esteban es quien maneja el negocio del desmalezado de los espacio públicos –señala la denuncia- en la que le expresó su descontento insultándolo porque no le pagaron las jornadas.

Romero le respondió a través de un mensaje de watsaapp "ehh loquito...que te pasa? no se de que me estas hablando pero así de guapo por teléfono lo hace cualquiera. Cuando quieras no juntamos y lo arreglamos personalmente" y concertaron encontrarse en las oficinas de Fundara.

En las instalaciones de esa fundación, el hombre fue acompañado hasta un salón a donde ingresaron Juan Esteban Romero, el director de la Panadería Social, Emilio Fallón, y el exfuncionario y excandidato a concejal, Aroldo Tonini, quien cerró la puerta y Romero le manifestó "hacete el pesao ahora", y sin mediar palabra, le propino dos golpes de puño una a la altura de la oreja lado izquierdo y otro en su pómulo del mismo lado.

Los golpes lo hicieron perder el equilibrio, tropezó con una silla de plástico y cayó al suelo, ahí Juan Esteban -siempre según la denuncia- nuevamente lo golpea en la nuca con golpes de puño, por lo que únicamente solo pudo cubrirse el rostro con sus brazos; acto seguido observa que Fallón le dio un punta pies a la altura del hombro izquierdo.

A todo esto, Aroldo Tonini que estaba presente y solo observaba esta situación, expresó "ya Juan, ya está", y lo sujetó por detrás para evitar que lo siga golpeando.

Según relató ante la policía, el hombre quiso retirarse pero lo obligaron a sentarse y le recriminaron que trabajaba para el frente Gana Salta. “Por qué laburas para el puto de David”, le preguntó Romero y el hombre contestó que "ellos son los que me están por dar las máquinas para cortar el pasto", por lo que fue intimado a entregárselas sino iba a mandar gente a quitárselas.

La denuncia es tramitada por la Fiscalía Penal N°2 y, hasta el momento, se desconoce el estado en la que se encuentra.