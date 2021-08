Murió el “paciente cero” de la variante Delta en Córdoba

El hombre, que era acusado de no cumplir el aislamiento luego de regresar de Perú y haber propagado el virus, estuvo varios días internado por una neumonía bilateral. Tenía 62 años.

Por complicaciones en su cuadro, fue hospitalizado y murió esta madrugada a causa de una arritmia cardíaca de la que no se pudo recuperar. “Fue el primer paciente que se interna con una neumonía bilateral grave, por la variante Delta del Covid-19. Requirió inmediatamente respiración mecánica asistida y a las 2 de la mañana de este domingo falleció”, señaló Díaz.

El director del Hospital Rawson señaló que la neumonía bilateral que sufría el paciente desencadenó la arritmia fatal. Asimismo indicó que, si bien su pronóstico siempre fue reservado, se había estabilizado su parte pulmonar en los últimos días.

Oriundo de Perú, el hombre estaba imputado por no haber respetado el aislamiento en su llegada a Córdoba tras un vuelo proveniente de Lima el 19 de julio. “A su ingreso al país, esta persona viene con una PCR negativa y se le hace otro estudio en Ezeiza que es negativo también. Se le indica el aislamiento que se le indica a todos los viajeros que vienen desde el extranjero y no lo cumple. Se lo diagnostica al séptimo día como portador de la variante Delta, que sería en su cuarentena teórica, pero no respeta el aislamiento y el diagnóstico”, aseveró Díaz.

En su arribo a la ciudad habría concurrido a un restaurante con su familia y además a algunos negocios. Todas las salidas las habría hecho durante los días en los que debía permanecer en su domicilio. Se lo acusaba de haber contagiado a al menos 35 personas.

“A partir de esta persona se diagnosticaron otras 40 con la variante Delta, se internaron 3 personas, una de ellas fue dada alta y otra continúa internada en estado crítico también en el Hospital Rawson; pero la mayoría ha sido manejada ambulatoriamente y han sido dadas de alta casi en su totalidad”, detalló Díaz.

El Ministerio de Salud logró confirmar en ese momento, y por medio de la secuenciación genómica, más casos de personas contagiadas de COVID-19 con la variante que fue detectada originalmente en la India, y cuyo nombre científico es B.1.617.2.

Según relató el titular del Hospital Rawson, desde el “caso cero y gracias a la investigación epidemiológica se detectaron rápidamente todas estas personas. Se logró hacer el cerco epidemiológico y al menos este brote está controlado y no hubo más personas afectadas”.

La causa por la que fue imputado recayó en la Unidad Fiscal de Emergencia (UFES). Además de él, otras cuatro personas también están en la mira de la Justicia ya que se cree que, a sabiendas de que el hombre portaba el virus, compartieron reuniones sociales. Están acusados por violar los artículos 202 y 205 del Código Penal, los cuales establecen penas de entre 3 y 15 años de prisión.

Cómo fue el seguimiento del paciente ‘cero’ en Córdoba

El pasajero llegó al aeroparque Jorge Newbery procedente de Lima, Perú, el 19 de julio y presentó un PCR negativo realizado antes del vuelo. Luego, viajó en un auto particular hasta Córdoba capital. Dos días después se le realizó el control y seguimiento telefónico y se programó el testeo correspondiente al séptimo día.

El 26 de julio se realizó el test para determinar si le daban el alta, pero el resultado fue positivo. De esa manera, se procedió a realizar la identificación de variante Delta por rt-PCR en el Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba al día siguiente.

Casos de la variante Delta en Córdoba

El Ministerio de Salud notificó que en las últimas 24 horas se conoció un nuevo caso de contagio de coronavirus con la variante Delta en Córdoba. De esta manera, ya son 60 los infectados desde la confirmación del denominado caso ‘cero’ de esta mutación en dicha provincia.

El informe detalla que el contagio recientemente registrado está vinculado a un contacto estrecho de otra persona que volvió de viaje desde el exterior. Ahora, esa persona se encuentra aislada.

TN.com.ar