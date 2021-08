ConflictoDocente| "Le pedimos al Ejecutivo que haga su parte", dijo un senador

“Los que hoy se encuentran en problemas son docentes, son los que forman a las futuras generaciones. Van a formar a los futuros senadores, al futuro gobernador de nuestra Salta y también van a formar a docentes”, manifestó.

El legislador por Güemes resaltó que los reclamos que plantearon los docentes durante la reunión con los senadores no eran sólo de índole salarial, sino también institucionales en referencia a la representatividad de los gremios.

Consideró necesario plantear una reforma política e institucional, que comprenda a “los gremios, al ministerio educación, a nosotros brindándole herramientas para que desde esta legislación puedan servir”.

“Le pedimos al Ejecutivo provincial que haga su parte porque no queremos seguir teniendo docentes en las calles, no queremos seguir teniendo alumnos sin clases, no queremos tener gremios que no representan”, concluyó.