Scaloni llego al país y un periodista lo increpo

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, llegó este jueves a la Argentina proveniente de Mallorca, España, donde reside, y vivió un momento incómodo en Ezeiza luego de que un periodista le reclamara por su decisión de no frenar para hablar con la prensa. “La otra vez hiciste lo mismo”, le dijo.

El entrenador argentino, flamante campeón de la Copa América, le respondió que no tenía problema alguno, pero que el taxi que había pedido lo estaba esperando. “A mí no me cuesta nada parar, pero no puedo. Tengo que estar arriba del auto pedido”, le respondió.