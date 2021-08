Un grupo de socios del Barcelona presentó una demanda para evitar que Lionel Messi firme con el PSG

Los aficionados del FC Barcelona todavía no pueden entender cómo la institución dejó salir al mejor futbolista de toda su historia cuando parecía que tenían todo encarrilado para darle continuidad a su contrato. Es por eso que, a pesar del anuncio oficial del futbolista y el comunicado que publicó el club, decidieron tomar cartas en el asunto.

Un grupo de socios de la entidad azulgrana preparó una queja ante la Comisión Europea y demandas de suspensión provisional ante la justicia civil y administrativa en Francia para evitar que el París Saint-Germain (PSG) contrate a Lionel Messi.

“En nombre de socios del FC Barcelona, mi bufete ha preparado una queja ante la Comisión Europea y demandas de suspensión provisional ante justicia civil y administrativa en Francia para impedir que el Paris-Saint Germain firme a Lionel Messi”, destacó Juan Bronco, abogado de un aficionado culé.

“Los ratios del PSG en términos de ‘fair play financiero’ son peores que los del FC Barcelona. En el 2019-2020, el ratio entre salarios e ingresos del PSG fue del 99%, mientras el del Barcelona fue del 54%. Entre tanto, la diferencia se ha incrementado. Es inconcebible que el ‘fair-play financiero’ sirva para agravar las derivas del fútbol-business, de la instrumentalización del fútbol por potencias soberanas, y la desvirtuación de las competiciones”, agregó el profesional, haciendo hincapié en que, de concretarse el fichaje, el PSG estaría incumpliendo el Fair Play financiero.

“Pediremos a las autoridades que intervengan inmediatamente con el fin de bloquear esta operación que lesa los intereses patrimoniales de nuestro representados”, concluyó. Cabe destacar que, el Barcelona, al igual que su principal rival en la Liga, el Real Madrid, es propiedad al cien por cien de sus socios abonados.

Las normas de la FFP prohíben, en particular, que los principales clubes de fútbol europeos paguen a sus plantillas una parte excesiva de sus ingresos totales, según las denuncias de los socios, que también afirman que el traspaso de la estrella argentina de 34 años al PSG infringiría el código.

Según indicó la agencia Reuters, El PSG, la liga de fútbol profesional francesa LFP y la Comisión Europea no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Cabe recordar que el PSG fue uno de los equipos que se mostró más activo durante éste mercado de fichajes con la contratación de agentes libres como Sergio Ramos (ex Real Madrid) Gianluigi Donnarumma (ex Milan) y Georginio Wijnaldum (ex Liverpool), todos con un contrato de primera línea en sus antiguos equipos.

Además hicieron oficial el traspaso de Achraf Hakimi por más de 60 millones de euros, junto con el anuncio de la renovación de Neymar el pasado mes de mayo hasta 2025. Negociaciones que sin dudas incrementaron la masa salarial del conjunto francés.