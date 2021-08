Gimnasia y Tiro sigue segundo y Central Norte en el lote de los clasificados

A continuación, repasa los resultados y la próxima fecha.

Torneo Federal A

Zona B – Fecha 16

Sábado 7 de agosto de 2021

Boca Unidos (Capital, Corrientes) 2 vs. Central Norte (Capital, Salta) 3

Goles: 29’ PT Diego Magno (CN), 42’ PT Alan Vester (CN), 1’ ST Gabriel Morales (BU), 22’ ST Luciano Giménez (CN), 31’ ST Martín Peralta (BU)

Gimnasia y Tiro (Capital, Salta) 2 vs. Club Unión (Súnchales, Santa Fe) 0

Goles: 29’ PT Juan Galetto (GyT), 44’ ST Juan Manuel Perillo (GyT)

Domingo 8 de agosto de 2021

Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires) 0 vs. Club Atlético Racing (Capital, Córdoba) 0

Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos) 1 vs. Crucero del Norte (Posadas, Misiones) 0

Gol: 32’ Exequiel Fiorotto (JU)

Club Sarmiento (Resistencia, Chaco) 4 vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires) 1

Goles: 9’ PT Gonzalo Cañete (S), 41’ PT Luis Silba (S), 21’ St Ignacio Artola (DB), 29’ ST Federico López (S), 48’ ST Luis Silba (S)

Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe) 2 vs. Chaco For Ever (Resistencia, Chaco) 0

Goles: 20’ PT Agustín Lavezzi (SAC), 26’ ST Nahuel Speck (SAC)

Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba) 1 vs. Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos) 2

Goles: 11’ PT Agustín Guiffrey (DEPRO), 31’ PT Santiago Molina (SB), 43’ ST Juan Ferreyra (DEPRO)

Libre: Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

Próxima fecha

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba)

Club Unión (Súnchales, Santa Fe) vs. Club Sarmiento (Resistencia, Chaco)

Crucero del Norte (Posadas, Misiones) vs. Gimnasia y Tiro (Capital, Salta)

Central Norte (Capital, Salta) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos)

Chaco For Ever (Resistencia, Chaco) vs. Boca Unidos (Capital, Corrientes)

Club Atlético Racing (Capital, Córdoba) vs. Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe)

Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) vs. Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires)

Libre: Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos)