“Cánepa no puede decir que no le hemos planteado las inquietudes”, dijo Rosso

“Se puede decir muchas cosas de la gestión, pero Matías Cánepa nunca puede decir de mí que no he estado a disposición. Le he planteado muchísimas inquietudes, no sólo de mi departamento”, sostuvo Rosso. “Uno pone lo mejor y que te contesten con papel, es gastar papel, gastar sobres. Creo que en estos momentos tenemos que ahorrarle al Estado muchas cosas y ser más prácticos”.

El legislador, además indicó que tanto él como sus pares siempre han estado a disposición del titular de la cartera de educación. “Cuando yo planteo algo en la Cámara, antes lo planteé al ministro Matías Cánepa, a la secretaria de Gestión y a los referentes de las distintas áreas del Ministerio de Educación porque creo que así se debe hacer”, dijo en Hablemos de Política.

“Durante la etapa como ministro de Cánepa hemos sacado una Ley muy importante como la de los Centros de Estudiantes, pero quedan muchas cosas por hacer”, finalizó.