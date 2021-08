Cannabis: La mayoría de los argentinos está a favor de legalizar el uso adulto

Con la ley de uso medicinal activa y el anteproyecto para fomentar la producción y comercialización de productos hechos en base a la planta con media sanción en el Senado, Argentina se encuentra frente a un debate inevitable: el fin de la persecución penal de los consumidores y cultivadores y la regulación del uso adulto -y privado- de la marihuana.

La discusión, que en mayor o menor medida se da desde hace décadas, tomó fuerza el último fin de semana después de que Alberto Fernández volvió sobre el tema en el II Encuentro Federal de Derecho y dijo que el gran problema para los jóvenes es el alcohol, que es legal, y que frente a la marihuana hay “hipocresía social”: “Es un debate que en algún momento va a haber que dar”.

El Presidente de la Nación también remarcó en esa charla que “el derecho va siempre detrás de la cultura” y que “ahora se abre otro debate, que es sobre el uso de la marihuana, concretamente con fines recreativos”. En ese sentido, una encuesta de opinión realizada con 1.000 ciudadanos argentinos mayores de 18 años da cuenta de que casi 6 de cada 10 (55%) está a favor de la legalización.

De esta forma, queda en evidencia que existe una reconsideración social sobre la planta de cannabis, cuya tenencia para consumo está prohibida por la ley 23.737, sancionada en 1989, una época donde el argumento que monopolizaba la discusión estaba basada en mitos sin evidencia científica: que la marihuana destroza neuronas, que es la “puerta de entrada” a otras drogas, que genera violencia en quienes la consumen y delincuentes.

El relevamiento, hecho por la consultora Kantar de manera online, también indica que 3 de cada diez (28%) consultados no tienen aún una opinión formada al respecto, por lo que sólo el 17% se opone a la regulación del uso y cultivo de la marihuana.

La convicción de que hay que modificar la ley penal de drogas y que el Estado debe darle otro abordaje, sin perseguir ni encarcelar usuarios y cultivadores, es levemente más marcada en mujeres que en hombres, donde la aprobación por la legalización alcanza el 58%.

Quizás por la gran cantidad de información sobre la planta que circula en internet, de acceso prácticamente libre, o porque la revisión sobre la prohibición es un tema de debate en todo el mundo, las nuevas generaciones ya no demonizan el uso de la planta. De acuerdo al estudio, el 58% de los millennials (los nacidos entre 1980 y 2000) consultados cree que es mejor legalizar. En el caso de la generación que le sigue, los centennials (nacidos a partir del 2000), la cifra sube a 62%.

Esa preferencia etaria se espeja en las redes sociales, donde el 71% de las conversaciones sobre la legalización son positivas, mientras que el sentimiento positivo alcanza al 54% en las conversaciones sobre el uso medicinal.

“Es correcta la afirmación del Presidente de la Nación al decir que ‘el derecho va corriendo detrás de la cultura’. Conforme datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito (UNODC), alrededor de 192 millones de personas consumen cannabis al menos una vez al año a nivel global, representando la sustancia ilegal de mayor consumo”, explicó a Infobae Mariano Fusero, abogado e integrante de la organización Reset, dedicada a las políticas sobre drogas.

El especialista coincide con lo que refleja la encuesta: “Se observa una desmitificación creciente en los usos y efectos del cannabis, los cuales estuvieron atravesados por prejuicios acientíficos durante décadas a pesar de ser una sustancia con menor capacidad de daño individual o colectivo que el alcohol y el tabaco”.

En ese sentido, el relevamiento muestra que los estereotipos comienzan a caer por su propio peso. El 46% de las personas ya no limita la asociación del uso del cannabis a un segmento de la población en particular, y la se relaciona mayormente con lo terapéutico (83%) por encima del uso adulto (49%). Y un dato muy interesante: más del 80% de los argentinos consultados considera que el consumo del futuro se enfocará en el alivio no sólo de los dolores físicos sino también de los emocionales.

Infobae