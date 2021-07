Confirman el procesamiento de Marcos Levín como instigador de las torturas a 17 empleados en La Veloz del Norte

Judiciales 30 de julio de 2021

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó, los planteos interpuestos por las defensas del empresario Marcos Levín, del ex jefe de Personal de La Veloz del Norte José Antonio Grueso, del ex comisario Víctor Hugo Almirón y del ex oficial auxiliar Enrique Víctor Cardozo y confirmó los procesamientos y embargos oportunamente dispuestos.