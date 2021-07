Martín Grande volvió a faltar a la audiencia conciliatoria con Simesen de Bielke

Judiciales 30 de julio de 2021

A pesar de haber sido citado en dos oportunidades, el legislador nacional decidió no presentarse nuevamente a la instancia de conciliación. “El no venir me parece una respuesta importante. A veces, el silencio nos dice muchas cosas”, sostuvo el abogado representante de la Fiscal.