Para Mangione, algunos rechazan la vacuna contra el covid-19 porque el Estado “no supo informar”

“Estamos convencidos de que la vacunación es uno de los pilares para que empecemos a tener una apertura inteligente”, sostuvo Federico Mangione, gerente del Hospital Público Materno Infantil.

Según señaló, existe una delgada línea entre lo económico y lo epidemiológico, por lo que se urge combatir el virus con las vacunas para poder profundizar la reactivación económica.

Lo cierto es que aún hay una gran porción de población que mira con recelo estos medicamentos y, consecuentemente, todavía no se inoculó. Así las cosas ¿a qué responde este rechazo?

“Hay una muy mala información, hasta salieron referentes importantes de Salta a decir que no había que vacunarse. A esto se suma que hubo muchas versiones en internet respecto a las vacunas”, consideró Mangione, e indicó: “Me hago cargo, creo que no supimos informar bien a la gente y creo que ese es el principal motivo por el que mucha gente no se quiere vacunar”.

Por otro lado, el médico advirtió que la variante Delta del virus – que mantiene en vilo al mundo – avanza intempestivamente porque es cinco veces más contagiosa que las otras cepas hasta ahora descubiertas.

“Esta cepa es igual de agresiva que las anteriores, solo que es más contagiosa. De hecho, su sintomatología es casi nula y por eso se esparce con tanta facilidad”, informó el especialista.

Concluyendo, Mangione instó a la población a vacunarse dado que esta acción disminuye entre un 87% y un 93% las posibilidades de complicaciones en la infección con esta nueva variante mencionada.