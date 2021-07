Extendieron el receso en el Concejo: “La voluntad de sesionar está, pero priorizamos el pedido del gremio”

Autoridades del cuerpo deliberativo comunal, junto a los Presidentes de los bloques y al gremio que nuclea a los trabajadores del Concejo, acordaron extender el receso invernal una semana más.

“Fue por la presentación del gremio ante la aparición de cinco contagios y cuatro trabajadores aislados”, explicó – por Aries – Darío Madile, presidente del cuerpo.

La cantidad de casos registrada, continuó, es inédita en este año y medio de pandemia, por lo que no se vio con malos ojos el pedido de los trabajadores.

“Podríamos sesionar, pero no estaríamos al 100%, es por eso que esperaremos una semana más a que los contagiados se reincorporen, así como los que estaban aislados”, señaló Madile y finalizó: “La voluntad de sesionar está, pero priorizamos el pedido del gremio. No es determinante, no decimos que hasta terminar la campaña no vamos a sesionar. El 1 de agosto vamos a estar sesionando como corresponde”.