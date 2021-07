Federal A: Gimnasia empato ante Depro y Central Norte ante Douglas

Se jugó la decimocuarta fecha del Torneo Federal A y los equipos salteños sumaron un punto. Gimnasia y Tiro igualó sin goles ante Depro y dejó escapar una chance clara de descontar puntos a Racing que cumplió con su fecha libre. Por otro lado, en Salta, Central Norte no pudo doblegar a Douglas Haig y empató 0 a 0.

A continuación, repasá los resultados y la próxima fecha de la Zona B.

Torneo Federal A – Zona B

Fecha N° 14 – Resultados

Sábado 24 de julio de 2019

Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos) 0 vs. Gimnasia y Tiro (Capital, Salta) 0

Crucero del Norte (Posadas, Misiones) 0 vs. Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe) 2

Goles: 17’ PT Agustín Lavezzi (SAC), 32’ ST Daniel Salvatierra (SAC)

Domingo 25 de julio de 2021

Chaco For Ever (Resistencia, Chaco) 1 vs. Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) 0

Gol: 41’ ST Matías Romero (CFE)

Club Unión (Súnchales, Santa Fe) 2 vs. Boca Unidos (Capital, Corrientes) 2

Goles: 1’ PT Nicolas Canavesio (U), 6’ PT Ataliva Schweizer (BU, 21’ PT Tomás Attis (U), 47’ ST Gabriel Morales de penal (BU)

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires) 0 vs. Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos) 3

Goles: 42’ PT Ezequiel Fiorotto (JU), 47’ ST Renzo Reynaga (JU), 49’ ST Renzo Reynaga (JU)

Central Norte (Capital, Salta) 0 vs. Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires) 0

Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba) 0 vs. Club Sarmiento (Resistencia, Chaco) 2

Goles: 25’ PT Luis Silva (S), 32’ ST Luis Silba (S)

Libre: Club Atlético Racing (Capital, Córdoba)

Próxima fecha

Club Sarmiento (Resistencia, Chaco) vs. Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos)

Gimnasia y Tiro (Capital, Salta) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires)

Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos) vs. Club Unión (Súnchales, Santa Fe)

Boca Unidos (Capital, Corrientes) vs. Crucero del Norte (Posadas, Misiones)

Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe) vs. Central Norte (Capital, Salta)

Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires) vs. Chaco For Ever (Resistencia, Chaco)

Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) vs. Club Atlético Racing (Capital, Córdoba)

Libre: Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba)