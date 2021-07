“Sáenz está en el medio, donde siempre estuvo”, dijo Quilodrán

El dirigente del Frente de Todos, Gonzalo Quilodrán, habló por Aries sobre el presente político electoral y cuestionó el posicionamiento del Gobernador Gustavo Sáenz. Además y ante la polémica por el uso de la denominación “Frente de Todos” en la elección nacional, manifestó que no importa el nombre.

“Donde estuvimos antes estamos ahora, somos oposición a Gustavo Sáenz, no una oposición destructiva. No importa el nombre de los frentes electorales, estamos construyendo una alternativa a que en Salta no nos tengamos que conformar con lo que hay”, dijo Quilodrán.

Además, cuestionó a los candidatos a senadores del oficialismo (Emiliano Durand y Matías Posadas) por no hablar de los problemas reales de Salta. “Cuando hablamos de empleo uno nos enseña a hacer currículum y el otro sigue presentando los mismos proyectos de hace 10 años”.

Por otra parte, Quilodrán indicó que el Gobernador Sáenz “también está donde siempre estuvo, en el medio, sin definiciones”.

“En una elección está con uno y en la siguiente coquetea con otros, no olviden que Sáenz presentó a nivel nacional otro frente filo Cambiemos, no es algo que lo estemos descubriendo, se sabe en Salta y en Buenos Aires”, manifestó el dirigente.