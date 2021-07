A días del cierre del plazo, danza de nombres para candidatos a diputados nacionales

Según el cronograma publicado por la Cámara Nacional Electoral, el sábado 24 vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias y los frentes que se constituyeron la semana pasada negocian a contrarreloj.

En donde reinan las dudas más que las certezas en el Frente de Todos. Tanto el justicialista como el kirchnerista, ya que el Juzgado Federal con Competencia Electoral, a cargo de Julio Bavio, aún no define quién se quedará con el sello.

El Frente de Todos saencista tiene encaminada las listas, ya que hay consensos para que Andrés Zottos renueve el mandato basado en las buenas relaciones que mantiene el tartagalense con el massismo y La Cámpora de Máximo Kirchner. A esa lista, la enfrentaría el exministro de Economía de Urtubey y actual funcionario del Gobierno Nacional, Emiliano Estrada. Sin definiciones aún, Pamela Calletti es un nombre casi garantizado en alguna de las listas.

En tanto, en el Frente de Todos Kirchnerista la puja es más numerosa. Entre los nombres que trascendieron están Gonzalo Quilodrán, Jorge Guaymás, Manuel Santiago Godoy y Franco Hernández Berni, entre otros. Todos buscan encabezar listas por lo que nada está definido. Incluso, y a la espera de la definición judicial, se supo que hasta el propio Hugo Moyano intervino para empujar al camionero salteño.

En Unidos por Salta tampoco hay definiciones aunque se encaminan a internas entre el actual candidato a convencional constituyente, Guillermo Durand Cornejo y el vicepresidente de Diputados, Ignacio “Nacho” Jarsún.

Por ser un frente de numerosos partidos, la ronda de consultas es extensa y definirán sobre el límite.

Después de pegar el portazo en Unidos, Salta Independiente y el PRS buscan aunar criterios para ir con lista unidad y definirán la noche del jueves o la mañana del viernes. El médico Bernardo Biella corre con ventajas pero no habrá imposiciones para los renovadores por su “historia”.

En “Juntos por el Cambio +” no hay definiciones pero si divisiones. La noche del domingo, y –según aseguran los propios radicales- de manera unilateral, el diputado provincial Héctor Chibán, anunció en un video difundido por WhatsApp que será candidato a diputado nacional. “Si eso es verdad, habrá internas y cada partido presentará una lista. En Ahora Patria no se descarta que entonces encabece Alfredo Olmedo” confiaron desde el olmedismo.

En tanto, el PRO es el único que no dejó trascender posible cabeza de lista. “Vamos a apostar por la unidad porque no tenemos alguno competitivo. Federico Pinedo tiene intenciones, pero no lo conocen ni en su barrio”, argumentó una dirigente macrista.

Por último, la izquierda mantiene la división de las elecciones provinciales. El Frente de Izquierda postularía una lista única con Cristina Foffani y Pablo López, mientras que “Política Obrera” definirá el miércoles quién aspirará a una banca nacional. Un nombre que trascendió de ese espacio es el del exdiputado, Julio Quintana.