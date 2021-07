Marocco pidió respeto a los dirigentes de JxC que están en el Gobierno provincial 

Contó que este lunes hubo una reunión de dirigentes partidarios que actualmente integran la alianza provincial Gana Salta y que su idea como presidente del Partido del Trabajo y le Equidad (PARTE) “la idea es apoyar al Gobierno nacional” y que ese el camino que debería tomar “el conjunto del peronismo”.

“Hoy hay un momento político muy claro, o se está con el que gobierna o con la oposición. Yo no tengo ningún compromiso con la oposición que no quiere que en este país se hagan las cosas que hay que hacer”, dijo Marocco y agregó que “no hay otra lectura, debe ser el peronismo en su conjunto o Juntos por el Cambio, no hay otra opción política”.

Además, Marocco señaló que los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio que están en el Gobierno provincial que se expresan a favor de ese sector.

“Ellos pueden decir que están con Juntos por el Cambio, con Macri, que el hombre ahora es Larreta, pero cuando se dice: estoy con Alberto Fernández o Viva Perón, entran en contradicción”, planteó Marocco y añadió que esos dirigentes “deben empezar a respetar las posiciones políticas que tienen esta expresión” peronista “en el frente que conduce Gustavo Sáenz.