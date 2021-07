Elecciones nacionales: “No estoy en el Frente de Todos ni en Cambiemos”, dice Zottos

El diputado nacional, Andrés Zottos, deslizó la intención de presentarse en las elecciones nacionales para renovar su banca en el Congreso de la Nación. “No estoy en el Frente de Todos ni en Cambiemos”, sostuvo y agregó que se encuentra trabajando cerca del Gobierno provincial.

En Hablemos de Política, por Aries, Zottos aseguró que “está en tiempo de descuento”, ya que el 14 de julio se vence la presentación de frentes y el 20 de julio se definen los candidatos. “No hay mucho margen”, agregó.

“No estoy dentro del Frente de Todos y tampoco en Cambiemos, no es fácil, pero en estos días voy a tener que tomar algunas decisiones”, añadió el legislador nacional y comentó que tiene algunas ofertas, pero que “lo bueno es mantener los principios y valores”.

“Lo importante es que podamos buscar la unidad, sobre todo de los salteños”, afirmó y confirmó que se encuentra “trabajando cerca del Gobierno provincial”.

VACUNAS Y LEY DE BIOCOMBUSTIBLES

Por otro lado, cuestionó a los legisladores que “decían que las vacunas eran veneno”, en el marco del DNU presidencial que modifica la ley para negociar con laboratorios como Pfizer. “Están mezclando todo y confunden a la gente, entonces, cuando hay predisposición para que las cosas funcionen, te ponés de acuerdo, pero cuando querés sacar rédito político empiezan las confusiones”, dijo.

Asimismo, ratificó que “lograron que el norte no pierda con la caña de azúcar”, en relación a la Ley de Biocombustibles. “No podés oponerte por oponerte y no lograr los beneficios para los salteños”, agregó. Finalmente, explicó que “hay que defender lo que tenemos, porque si no se pierden puestos de trabajo”. "Hemos logrado defender el etanol de Salta, Jujuy y Tucumán”, cerró.