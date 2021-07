Lejos del PRO, la UCR reconstituye su tejido dirigencial

“Hoy el radicalismo está reconstituyendo su tejido dirigencial de forma interesante”, disparó Rubén ‘Chato’ Correa – presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical – al ser consultado sobre los resultados de la elección de Jujuy el fin de semana pasado.

Destacó, en este sentido, que más allá de la victoria de los candidatos legislativos del gobernador Gerardo Morales en esa provincia, en Misiones, por caso, también resultó vencedor un frente constituido por Intendentes de la UCR, mientras que los representantes del kirchnerismo quedaron en tercer lugar.

Según la visión del dirigente salteño, continuando con su análisis de lo sucedido en la vecina provincia, el gran mérito de su correligionario fue traer orden y una perspectiva de futuro para los jujeños, quienes rechazaron fuertemente – advirtió – la incidencia del kirchnerismo “y el gobierno paralelo de Milagro Salas”.

“Miro los proyectos que viene desarrollando; generó una planta embotelladora de agua mineral para abrir puestos de trabajo – yo, en realidad, preferiría que esté a cargo del sector privado – ante la falta del movimiento de empresas en el rubro. Lleva adelante un complejo de energía solar, vemos el desarrollo de las empresas de litio, el tabaco fue mixturando otras formas de producción complementarias y no hay que olvidarse de los vinos de altura”, describió Correa.

Estas actividades, destacó, encontraron respaldo en el Estado jujeño, insistió, a partir del orden generado por Morales y su capacidad de “apaciguar los ánimos” que Milagro Sala había alterado.

Pero el Gobernador jujeño – aseguró el dirigente radical – es solo una muestra de lo que puede aportar a nivel dirigencial la UCR.

“Pensar en Facundo Manes, que es alguien que viene del sector científico y es de familia radical; o en Martín Lousteau, que, aunque es resistido por algunos sectores del partido, es al cuadro al que se le pidió que comience a puntear una línea económica para el proyecto de coalición venidero”, precisó Correa y adelantó que tal vez este sea el rumbo – la de coalición – que tome el radicalismo para hacerse con el Ejecutivo nacional en una próxima elección.

Según su análisis, la “vieja política” de partidos encerrados en sí mismos no es la tónica de hoy, es decir, no es lo que la sociedad espera de la dirigencia.

Claro, la UCR viene de una experiencia fallida al haberse aliado con el PRO para gobernar el país durante cuatro años y esto es un aspecto que la sociedad le reclama.

“Lo que fracasó es haber conformado una coalición de gobierno. No nos bancábamos mucho y hoy no nos bancamos. Esto se hizo carne en todas las provincias dentro del radicalismo. Sentimos la necesidad de volcar la capacidad de trabajo que tenemos en algo productivo y no en solo ganar elección”, finalizó Correa.