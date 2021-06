Alberto Fernández: “La puerta de salida a la pandemia no está lejos”

“La puerta de salida a la pandemia no está lejos”, dijo el presidente Alberto Fernández pese a la preocupación oficial por la demora en la llegada de segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Respaldó la campaña de inmunización contra el coronavirus y volvió a cuestionar a Juntos por el Cambio, ya que habló de “fuegos de artificio” por los reclamos para completar el esquema de inoculación.

Dijo que le van a “ganar” al COVID-19 y que el plan de inmunización “es el mañana, el camino”. Destacó que inocularon “a casi todos los adultos mayores” y que el Gobierno “no va a parar hasta que el último argentino esté vacunado”. Expresó que “esa es la puerta de salida” a la pandemia y que “no está lejos”.

Aseguró que “más allá de las críticas, mal intencionadas en muchos casos” van a seguir “buscando y trayendo vacunas”. Consideró que los cuestionamientos de la oposición son “fuegos de artificio de los que quieren llamar la atención porque tienen poco para decir, y cuando tuvieron que hablar y hacer, hicieron todo mal”.

Anunció un programa de viviendas para personas mayores de 60 años y mencionó la “cultura del descarte” del papa Francisco. El mandatario planteó: “Muchos de los que me dan clases en televisión sobre lo que debo hacer, me dicen ‘bajá la jubilaciones, descartá a los viejos’. No, ese no es el modo, el modo es cuidar a todos”.

Habló de la importancia de la calidad de vida de los adultos mayores y puso a “la felicidad” como eje de su discurso. Expresó: “La felicidad uno la busca en todo el tiempo de su vida, también cuando empieza a declinar, también en la madurez buscamos la felicidad”. Dijo que el programa que presentó “le da a los adultos mayores la posibilidad de seguir viviendo felices”.

Destacó que este plan haya sido lanzado en pandemia, que calificó como “cruel, difícil” y que “costó y se llevó vidas”. Manifestó: “Nos duele la muerte y perder seres queridos, pero en este tiempo estamos pensando en nuestro adultos mayores, en su vivienda, y en su felicidad”.

