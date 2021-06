Diputados no sesionarán este martes: “Hay que cuidar a los empleados a nuestros pares”

“Si hay que gente que sabe y se aconseja que no se sesiones mientras hay vigilancia epidemiológica de las autoridades de la Cámara y se ha tomado una decisión con recomendaciones del COE, no me atrevo a decir que no esté bien”, agregó la diputada.

Además, comentó que un grupo grande de diputados había pedido que haya sesiones mixtas en la Cámara de Diputados, pero todavía no pudieron trabajar bajo esta modalidad.

“Venimos sesionando con total normalidad, pero estando los secretarios, el presidente y empleados de la Cámara en contacto con el caso positivo, no tengo los elementos para contradecir lo que se establece desde el punto de vista sanitario. Hay que preservar a los empleados de la Cámara y a nuestros pares”, finalizó.