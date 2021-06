Tucumán: un juez atacó a patadas a un cadete y le tiró la moto contra el pavimento

Un accidente de tránsito desató un escándalo en el medio de la calle y a la hora de la siesta en la ciudad de Yerba Buena, en Tucumán. Un testigo grabó la secuencia con su celular y el video expuso al agresor, un reconocido juez de familia de esa provincia que atacó a patadas a un cadete que minutos antes lo había chocado con su moto.

Luis, un vecino del lugar, se encontraba a pocos metros de distancia de los protagonistas cuando el motociclista impactó contra la camioneta del magistrado, Orlando Velio Stoyanoff Isas, que se bajó en el acto directo a increparlo en la esquina de avenida Aconquija y Rubén Darío.

A los gritos e insultos le siguieron golpes y patadas y finalmente, al no poder alcanzar al repartidor, tomó su moto y la estrelló contra el pavimento. “La grabación fue casi un accidente”, reconoció a TN Luis, el testigo que registró y viralizó el incidente. Entonces explicó que al advertir que el juez tenía intenciones de escapar tras la agresión, quiso tomarle una foto a la patente de su vehículo, pero sin querer lo filmó.

“Traté de ayudar al cadete para que pudiera hacer la denuncia”, manifestó sobre su decisión de compartir las imágenes. A su vez, sostuvo que no sabía cuando lo grabó quién era el agresor, pero remarcó: “Si en verdad es juez, no debería ocupar el lugar que ocupa. Me da mucha vergüenza la reacción que tuvo”.

Tras la viralización de las imágenes, el juez Orlando Velio Stoyanoff Isas, titular del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de IV nominación, emitió un comunicado sobre el incidente que protagonizó el viernes. Pidió disculpas, pero le pedirán juicio político.

La denuncia fue presentada esta mañana por el abogado Gustavo Morales, quien resaltó que “las inconductas flagrantes exhibidas por el juez no pueden ser pasadas por alto. Y es que se trata de un deleznable comportamiento desplegado en la vía pública de parte del magistrado como puede verse en el video que fue grabado por un celular y rápidamente viralizado en las redes sociales”.

🔴 Vergonzoso accionar de un Juez. Según la denuncia, el agresor sería el juez Orlando Velio Stoyanoff Isas, a cargo del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones.



El accidente ocurrió ayer por la tarde en Aconquija y Rubén Darío en Yerba Buena. El video se viralizo en las redes. pic.twitter.com/SeeeFxGcoz — @Tucuman24 (@Tucuman24ok) June 12, 2021

Fuente: TN / Tucuman 24