Córdoba: en la ciudad de Carlos Paz, solo fue a vacunarse el 25% de los convocados

En algunos casos no recibieron el mensaje de aviso y por eso se destinó personal para contactar a aquellas personas que no concurrieron.

Pese a que fueron asignados con turnos, el 25% de los convocados en la ciudad cordobesa de Carlos Paz para aplicarle la vacuna contra el coronavirus no asistió.

Desde que comenzó la campaña, el promedio de personas que asistieron a colocarse la dosis contra el Covid-19 en esa ciudad se ubica entre un 75 y 76 por ciento.

El secretario de Salud local, Julio Niz, explicó que hay personas que no recibieron el mensaje de aviso y por eso se destinó personal para contactar a aquellos que no concurrieron para invitarlos a que lo hagan.

Y afirmó que que se reportaran los nombres a la provincia para que reasignen esos turnos en caso de que no asistan.

Por ese motivo, pidió a los vecinos que chequeen “el correo electrónico y cualquier duda se acerquen al Centro de Vacunación para despejarlas”.

En declaraciones al medio Carlos Paz Vivo!, el funcionario detalló que “se trata de personas que van desde los 27 años hasta los 57 aproximadamente".

Recordó que el cronograma de la provincia priorizó desde el inicio de la vacunación a ciertas poblaciones objetivos “como pacientes de riesgo, adultos mayores, aquellos que están cursando patologías crónicas”, pero ahora “el abanico se abrió mucho y también está alcanzando a personas que no tienen estas características, lo importante es que nos vacunemos todos”.

La provincia de Córdoba muestra un 85,1% de ocupación de camas críticas de las Unidades de Terapias Intensivas (UTI) para el tratamiento del coronavirus, confirmaron este viernes fuentes oficiales.

En ese contexto, la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba alertó que se transita una etapa de "saturación altísima" del sistema hospitalario local y que existen dificultades para conseguir camas en los centros asistenciales.

El Gobierno informó que en las camas críticas Covid-19 para adultos se encuentran internadas 2.899 personas, lo que representa el 85,1%, de los cuales 608 están con asistencia respiratoria mecánica, el 20,9%.

En tanto el presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, Andrés Peñaloza, manifestó que el sistema de salud provincial se encuentra en "un nivel de saturación altísima".

"Está costando mucho conseguir camas críticas. Todas las instituciones de salud pública y privada están trabajando fuertemente en ampliar camas", reflejó Peñaloza.

En este contexto epidemiológico, el facultativo advirtió que si el Estado no hace cumplir las normas restrictivas y la sociedad no cumple con su responsabilidad "podríamos cruzar la barrera de ocupación de las camas críticas y ahí estaríamos en una situación que no queremos".

Fuente: Ambito