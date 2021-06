Moisés apuntó contra el Gobierno por el fortalecimiento del sistema sanitario en el interior: “Las mejoras llegaron gracias a la gente”

Gladys Moisés, diputada por Metán, aseguró que la localidad vive un momento sanitario muy complicado; de hecho, advirtió, la Directora del Hospital zonal reconoció que solo le quedaban disponibles tres camas para la atención de pacientes covid.

“También tenemos el problema del cansancio la saturación del personal de Salud; son pocos y están agotados”, describió.

En tanto, indicó que los contagios se multiplican a paso firme y que la cantidad de testeos no es suficiente. Así, aseguró, hay personas que van a hisoparse y, por la gran cantidad de concurrentes, deben esperar varias horas o directamente volver a la tarde, con lo que significa tener gente con síntomas recorriendo la ciudad constantemente.

“Nos vienen prometiendo la terapia intensiva pero no pasó nada todavía. Por otro lado nos dijeron que no se podía montar un hospital de campaña por que no había manera de proveerle de calefacción y oxígeno”, señaló la Legisladora.

En este sentido, consideró que si hubo mejoras en el sistema sanitario fue por iniciativa de los propios metanenses.

“Los Docentes Autoconvocados donaron tubos de oxígeno y algunos empresarios donaron respiradores, en cambio, el Gobierno faltó a su promesa. Deberíamos haber aprovechado la cuarentena para equiparnos mejor”, finalizó Moisés.