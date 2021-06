Puente del río Arenales: “No hay información en el cartel de obra, pero hay fotos de la intendenta”

La concejal, Liliana Monserrat, se manifestó en el Concejo Deliberante y pidió incorporar un pedido de informe sobre la obra del puente en el río Arenales, que comenzó a ejecutarse en mayo pasado. La edil afirmó que el cartel de la obra no tiene la información que debería tener, pero irónicamente señaló que “tiene una bellísima foto de la intendenta”.

En la sesión que se llevó adelante en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, Liliana Monserrat, indicó que los vecinos que viven en Villa Unidad y en Costanera, "están preocupados porque la obra sobre el río Arenales está cerca de estos lugares y no saben si los va a perjudicar o no, porque nadie del Ejecutivo municipal se acercó a explicar nada".

Además, sostuvo que el cartel de la obra no cumple con las normativas, ya que no contiene ningún tipo de información vinculada a la ejecución de la misma, ni el monto que requiere. “Se comenzó a hacer la obra del puente nuevo, un puente que tiene un cartel de inicio de obra incompleto, pero con una bellísima foto de la intendenta. No dice nada el cartel, ni el inicio, ni el monto, solamente el nombre de la empresa y no hay más datos”, sentenció.