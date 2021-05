Ginés González García intimó a Patricia Bullrich y pide una rectificación pública

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo declaraciones polémicas y acusó a Alberto Fernández y a Ginés González García de pedir sobornos al laboratorio Pfizer por la vacuna. Rápidamente, el mandatario y el exministro de Salud recogieron el guante y ambos dijeron que iban a denunciar a la presidenta del Pro. El miércoles Ginés González García intimó a Bullrich mediante una carta documento y pide una rectificación pública.

Según consignó Infobae, Ginés González García le envió una carta documento a Patricia Bullrich, luego de que la presidenta del PRO sostuviera que él pidió “tener un retorno” en las negociaciones con Pfizer por la compra de vacunas, y que el presidente Alberto Fernández “no lo ignoraba”.

“Con relación a las afirmaciones que usted efectuó respecto del suscripto en el programa televisivo La Cornisa, conducido por el periodista Luis Majul, emitido a las 20.30 del pasado 23 de mayo de 2021 por el canal de cable La Nación+, relativos a la negociación con el laboratorio Pfizer para la provisión de la vacuna contra el coronavirus que produce dicho laboratorio, le hago saber que son absolutamente falsas y, en consecuencia, calumniosas e injuriosas para mi persona”, indicó González García.

Y continuó: “En consecuencia, solicito su rectificación lisa y llana en forma pública, en el plazo de 48 horas. En caso contrario, procederé a iniciar las acciones penales y civiles que por derecho me corresponden”.

González García había anticipado que iba a tomar esta medida. “Si me preguntás cómo estoy, estoy mal. Si me preguntás qué voy a hacer, voy a hacer la denuncia. Les voy a pedir a mis abogados las denuncias penales, civiles y todo lo que sea necesario porque es una barbaridad, no lo voy a dejar pasar. Es indignante, no tiene límites lo que hizo Bullrich, daña a las instituciones y daña al país. Perfora la confianza pública. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Tengo muchos años como funcionario público y decir esto sin ninguna prueba, favoreciendo el odio y la desesperanza, y metiéndose nada menos que con el honor de las personas...”, aseguró en declaraciones a Infobae y Radio 10.