El COE sugerirá una nueva fecha para las elecciones salteñas

El ministro Ricardo Villada adelantó que la nueva fecha de las postergadas elecciones locales quedará a cargo del Comité Operativo de Emergencia local en base al análisis de la realidad epidemiológica; no obstante, será el Gobernador quien tenga la última palabra.

Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y DDHH, informó – por Aries – que el Comité Operativo de Emergencia salteño sugerirá una nueva fecha para la elección local; será en base al análisis de la situación sanitaria y epidemiológica local y, luego, el Gobernador tomará una decisión, detalló el funcionario.

“Las elecciones deben llevarse adelante necesariamente antes que cierren los mandatos; es necesario un proceso de renovación”, añadió.

En tanto, respecto a la decisión del gobernador Sáenz de suspender el proceso que estaba pautado para inicios de julio, Villada aseguró que el mandatario entendió que era necesario brindar certezas a los salteños y dejan en claro que ninguna actividad está sobre la salud.

“Si la gente no puede ir a trabajar y los chicos no pueden ir a las escuelas, las elecciones no pueden hacerse”, señaló el funcionario.

Asimismo, el Ministro explicó que el establecer la nueva fecha – lo dicho, será tarea del COE – se dará en el marco de una discusión profunda al interior del organismo; aclaró, en este sentido, que en el comité están reflejados los partidos políticos del oficialismo y de la oposición a través de su representación en Diputados y Senadores.

“Hay dos Diputados y dos Senadores, uno del oficialismo y otro de la oposición. Nosotros tenemos un canal institucional para tomar estas decisiones, uno es el COE, allí se va a debatir sobre cuestiones médicas y sanitarias y, sobre esa base, se establecerá la fecha más conveniente. Será entonces el Gobernador quien tome la última decisión”, explicó finalizando Villada.