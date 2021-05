Con sobreactuación de congoja: Grande volvió a su programa, pidió perdón y se victimizó

Luego del repudio generalizado por su agravio a la fiscal Simesen de Bielke, el diputado nacional pidió perdón por llamarla “atorranta”; no obstante y tergiversando los hechos, aseguró ser víctima de una persecución.

“Atorranta”. Así se refirió Martín Grande – diputado nacional y periodista – a la fiscal de DDHH de la Provincia, Verónica Simesen de Bielke, en una entrevista radial el miércoles pasado. Estos dichos tomaron relevancia nacional – y hasta internacional – y causaron el repudio generalizado de amplios sectores sociales.

“Me arrepentí rápidamente porque lo hice minutos después de haberlo hecho a través de Twitter y no había tenido oportunidad de salir al aires”, sostuvo hoy Grande en su programa matutino.

Aseguró, asimismo, que no fue su intención ofender la honra de la Fiscal “desde ningún punto de vista” y señaló que el término utilizado fue desacertado; una equivocación, dijo.

“Me hago cargo; es así y lo reconozco públicamente porque no son palabras para ser usadas por un comunicador y mucho menos por un diputado nacional”, indicó Grande y reiteró que enfrentará las consecuencias de sus dichos; “ya me han denunciado por el crimen en la fiscalía de acoso a la mujer – o cosa por el estilo – y está bien”.

Completó la disculpa pública señalando que no tiene problemas personales con Simesen de Bielke, sino que sus críticas están dirigidas contra su desempeño como Fiscal.

El diputado nacional explicó que su encono viene de tiempo atrás cuando – dijo – fue “culpado” de tratar de inmiscuir al gobernador Gustavo Sáenz en el escándalo de las facturas truchas en la Municipalidad de Salta, allá por 2018; caso que investigó y llevó adelante la Fiscalía Federal local.

“Luego de que se hiciera la correspondiente investigación, uno de los mayores implicados resultó ser un amigo mío - por aquella época - Matías Huergo, al cual yo traté de aconsejar de la mejor manera, como cualquier amigo puede hacer; por cariño, no por resultados espurios como todo el mundo piensa”, indicó el legislador y relató: “Le recomendé algo que me parecía absolutamente lógico: ‘si hiciste algo fuera de la Ley y tenés cómplices dentro de la Municipalidad, decilo; eso te va a facilitar tu situación frente a la Justicia’; recordemos, la Justicia Federal tiene este famoso programa de arrepentidos”.

Según Grande, “ahí empezó el desastre”.

“Empecé a ser culpado de haber tratado de inmiscuir al ya futuro Gobernador – porque se perfilaba para eso – en este escándalo”, aseguró el Diputado y afirmó que esa no fue su intención, sino que él buscaba la verdad sobre el destino de más de 100 millones de pesos y desarticular una organización criminal con ramificaciones al interior de la Comuna liderada por Huergo.

Sin embargo, continuó, desde un principio fue perseguido y la fiscal Simesen de Bielke - por instrucciones del procurador Abel Cornejo, apuntó – lo llamó a declarar sin que la causa estuviese en su órbita.

“Yo grabé esa declaración que hice. En ella, la Fiscal reconoce no tener la causa y, aún así, me llamó a declarar. De esa forma me fui transformando de ser quien denuncia el delito a quien lo cometía”, consideró el periodista.

Como se sabe la “causa Huergo”, relacionada con la denuncia por facturas apócrifas, sigue sin tener definida la competencia, ya que el Juez Federal interviniente, declaró oportunamente la incompetencia federal, decisión que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. El planteo sobre la competencia (federal o provincial), sigue sin resolverse en la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, cuando Grande sostiene que la fiscala lo citó a declarar, lo invitó a hacerlo y brindar testimonial por sus dichos públicos, para sumar información que el Legislador supuestamente tenía, ya que es su obligación hacerlo. Es que el Art. 277 del Código Penal, establece que “1) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”. Es decir, como funcionario, tiene la obligación de denunciar la posible comisión de delitos.

Y a pesar de que vuelve a atacar la tarea de la fiscala Simesen de Bielke, en la única causa vinculada con el empresario en la que intervino la funcionaria del MPF provincial, ya fue investigada y está requerida a juicio, desde junio de 2020. Se trata del pedido de juicio contra Matías Huergo por administración fraudulenta, requerido por la fiscala penal, entonces de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, quien requirió ante el Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Matías Huergo. En ese caso, el empresario fue acusado del delito de administración fraudulenta, en grado de autor, ya que a través de la investigación, se comprobó que Huergo aprovechó su condición de Director de Lusal y dispuso de fondos en beneficio personal y de Arcadio S.R.L.

Sin mencionar esos detalles que explican los motivos por lo que fue citado a declarar, Grande siguió su relato y también acusó a su par en el Congreso nacional, el diputado Andrés Zottos, por señalarlo como responsable de una asociación ilícita conformada por fiscales e inspectores de la AFIP que había investigado de manera irregular el caso.

“Entonces, los ladrones empiezan a transformarse en mártires. Eso fue lo que le reclamo a la Fiscal”, advirtió Grande y la cuestionó nuevamente: “Hace poco tiempo atrás, ella intentó llegar a un acuerdo con Manuel Cornejo - se robó 82 millones de pesos y maquinaria de Campo Quijano - y le ofreció al Juez un acuerdo para un juicio abreviado de 5 millones de pesos y un terreno. Es ridículo. Gracias a dios el juez Longarte no dio a lugar”.

Finalmente, el periodista reiteró su pedido de disculpa y consideró - nuevamente - que su expresión no fue correcta.

“Pero no se trata de eso, no hay que ocultar el sol con un dedo; aquí se trata de hacer de vuelta que el delincuente sea yo”, sentenció.