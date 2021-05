“La perpetuidad no es buena”, dice Pontussi pero quiere ser concejal otra vez

El 15 de mayo quedarán establecidas las candidaturas de quienes competirán en las elecciones provinciales del 4 de julio. Susana Pontussi, actual concejal por la ciudad de Salta, dijo que quiere volver a integrar el cuerpo de concejales capitalinos “porque siguen quedando cuestiones pendientes”. La edil también se refirió a la reforma constitucional y sostuvo que “las perpetuidades no son buenas para la institucionalidad”.

“Me interesa y quisiera volver a representar a los salteños, porque después de tanto tiempo siguen quedando cuestiones pendientes que hay que resolver. Para colmo hay cuestiones que van cambiando y es necesario que el Concejo Deliberante vaya resolviendo un paso adelante”, dijo Susana Pontussi, al ser consultada sobre su futuro próximo en la política salteña.

"Me encantaría volver a ser concejal en la ciudad de Salta. El partido ha definido que va en el Frente Unidos por Salta y obviamente, representar a los salteños dentro de este frente sería un gran honor"

Además, la concejal indicó que no es bueno personalizar, en referencia “a quienes insisten con que el frente Unidos por Salta es de Sáenz”. “No es bueno personalizar así, tampoco se puede personalizar a Folloni con el Partido Renovador, porque hay muchas personas que integran los frentes y muchos que integran el Partido Renovador. La política es una cuestión de equipo para encontrar mejores soluciones, para poder ofrecer alternativas electorales interesantes, porque nos hacen falta dirigentes que se comprometan y abogar por una mayor institucionalidad”, agregó.

"LA PERPETUIDAD NO ES BUENA PARA LA INSTITUCIONALIDAD"

Por otro lado, Susana Pontussi se refirió a la reforma parcial de la Constitución provincial y dijo que se podrían haber incluido más temas, aunque destacó algunas cosas de la iniciativa que se convirtió en ley tras ser tratada en sesiones extraordinarias en la Legislatura de Salta.

"Me hubiera gustado que se hayan incluido otros temas, pero de los temas que están es fundamental poner límites a los mandatos y buscarle la vuelta para que, por ejemplo, en la Corte de Justicia, asuman y que no haya perpetuidad, porque eso no es bueno para la institucionalidad y no asegura una renovación como nos hace falta", finalizó.