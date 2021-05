Afirman que Sáenz tuvo que hacer dos frentes por una disputa entre "macristas y peronistas"

El periodista y analista político, Daniel Salmoral, explicó cómo es el panorama político de cara a las elecciones provinciales que se celebrarán el 4 de julio. Sobre las alianzas oficialistas que se inscribieron el 5 de mayo en el Tribunal Electoral, Salmoral opinó que no tuvo otra opción que hacer dos frentes "por una disputa entre macristas y peronistas".

En Hablemos de Política, Daniel Salmoral analizó lo que ocurre en el oficialismo provincial y el motivo por el cual se dividió en dos frentes: Gana Salta y Unidos por Salta. Según el analista, el espacio que representa al Gobierno provincial se vio en la necesidad de conformar dos alianzas y así "contener a todos".

"En Unidos por Salta, en algunos partidos, empezó a haber cosquilleos porque decían 'los peronistas' van a venir para acá y nosotros con Gustavo Sáenz hemos ganado dos elecciones con ellos en la vereda del frente", contó el analista al respecto.

Por otro lado, reveló que dentro del Partido Justicialista había dirigentes, como Miguel Isa - presidente del PJ - que no querían entrar a ese sector "porque son macristas". "Se daba un caso particular, los que estaban adentro no querían que entren los que estaban afuera y los que estaban afuera no querían entrar a ese frente, La única manera que tenía Gustavo Sáenz de darle cabida y contención a todos era conformando estos dos frentes, simplemente porque la discordia la genera la posibilidad de que el Partido Justicialista se incorpore a este frente y algunos ya amenazaban con irse", finalizó.