Así se juega la quinta fecha del Torneo Federal A

A continuación, te dejamos la programación completa de la Zona B.

Torneo Federal A – Zona B

Fecha N° 5

Sábado 8 de mayo de 2021

Club Crucero del Norte (Posadas, Misiones) vs. Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos)

Horario: 16:00

Árbitro: Gustavo Benites (Salta)

Asistente 1: Cristian Yereco (Salta)

Asistente 2: Luciano Díaz (Salta)

4° Arbitro: Mariano Agli (Oberá)

Domingo 9 de mayo de 2021

Club Atlético Racing (Capital, Córdoba) vs. Gimnasia y Tiro (Capital, Salta)

Horario: 15:30

Árbitro: Adrián González (Resistencia)

Asistente 1: Rodrigo López (Resistencia)

Asistente 2: Mariana Duré (Resistencia)

4° Arbitro: Fernando Brillada (Resistencia)

Club Unión (Súnchales, Santa Fe) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires)

Horario: 15:30

Árbitro: Álvaro Carranza (Villa María)

Asistente 1: Matías Coria (Cañada de Gómez)

Asistente 2: Matías Carpio (Córdoba)

4° Árbitro: Belén Bevilacqua (Río Cuarto)

Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires) vs. Boca Unidos (Capital, Corrientes)

Horario: 15:30

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela (Río Tercero)

Asistente 1: Carlos Mihura (Mercedes)

Asistente 2: Marcos Liuzzi (Ayacucho)

4° Árbitro: Matías Balmaceda (Río Tercero)

Chaco For Ever (Resistencia, Chaco) vs. Club Sarmiento (Resistencia, Chaco)

Horario: 15:45

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán)

Asistente 1: Leila Argañaraz (Tucumán)

Asistente 2: José Ponce (Tucumán)

4° Árbitro: Sergio Pérez (Corrientes)

Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos)

Horario: 15:45

Árbitro: César Ceballos (Córdoba)

Asistente 1: Marcos Guzmán (Pascanas)

Asistente 2: David Luzzi (Cosquín)

4° Árbitro: Fernando Rekers (Córdoba)

Central Norte (Capital, Salta) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba)

Horario: 16:30

Árbitro: Adrián Franklin (Santa Fe)

Asistente 1: Mariano González (Santa Fe)

Asistente 2: Walter Cardozo (Jujuy)

4° Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán)

Libre: Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe)