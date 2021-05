En Diputados analizan regular por ley el cobro de plus a afiliados del IPS

La diputada provincial, Emilia Figueroa, trabaja en un anteproyecto de ley “para proteger a los afiliados del IPS del pago de los plus que cobran algunos profesionales médicos que trabajan con la obra social”. Figueroa dijo que “se debe denunciar esta situación”.

En Hablemos de Política, Figueroa explicó que el proyecto establece que los profesionales médicos no cobren un plus superior al arancel que la obra social le paga al profesional. Igualmente, la legisladora comentó que todavía están trabajando en la iniciativa, por lo tanto está sujeta a modificaciones.

En este sentido, aclaró que lo que buscan es implementar un mayor control para que esto no suceda. “Con la credencial digital se controlaría lo que hace un profesional a un afiliado, en una semana no podemos tener cinco ordenes pedidas para ese profesional, ese sería una forma de controlar”, agregó.

“El arancel debe tener un tope, esto va a quedar sentado en este proyecto de ley. Nosotros no queremos que haya evasión o que cualquiera nos cobre un plus de 10 mil pesos. Queremos evitar el cobro de plus”, concluyó.