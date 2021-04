En el Centro de Convenciones hubo aglomeración de personas porque se estaban robando las sillas

Días atrás se viralizaron fotografías y quejas de concurrentes al Centro de Convenciones, luego de que se generasen largas filas de espera bajo el sol, en el punto neurálgico montado en el Centro de Convenciones de Limache donde funciona el vacunatorio, internaciones y el polo de testeos de covid 19.

“Ese día se recibieron dosis de Sputnik para completar los esquemas de los vacunados en febrero; inicialmente citamos también a los vacunados en marzo, y por quedar dosis aún se citó a los de abril y se abrió a quienes les correspondía hasta aquella fecha”, explicó la doctora a cargo del Centro, Carmen De la Serna.

“Tratamos de brindar confort, pero ahí nos vimos desbordados porque también se vacunaba a los del 148, Salud y Seguridad” reconoció la médica.

“Trabajamos 12 horas, pero la gente viene a las 8 de la mañana, o antes, y como la segunda dosis va sin turno, se produjo ese entorpecimiento”.

La respuesta por parte del Centro de Convenciones fue organizar a la concurrencia otorgando sillas para la espera fuera del salón principal, pero en un momento se detectó que se las estaban cargando a autos particulares.

“Lamentablemente este tipo de cosas, no solo desilusionan, si no que tuvimos que decidir no sacar más para evitar esos inconvenientes”, explicó la doctora.

Miembros de seguridad del predio, lograron detectar los automóviles y evitaron concretar el robo del mobiliario.