Folloni: “Buscaba la legitimidad que dan los votos si uno quiere un cambio profundo al interior del partido”

Por amplia mayoría, la lista encabezada por Jorge Oscar Folloni resultó vencedora en las elecciones internas del Partido Renovador de Salta, marcando así su regreso al ámbito político local.

“Estaba convencido de que íbamos a ganar con cierta holgura, incluso ante el temor de algunas personas que me acompañan”, sostuvo jocosamente el dirigente renovador y aseguró que el resultado es fruto de pujar por someterse al voto democrático de los afiliados; “situación que no se vio en otros partidos como el PJ, que han optado por escapar a una legítima contraposición de opiniones”, destacó.

Así, relató Folloni, sus nueve meses insistiendo en con la realización de comicios internos dio resultado, incluso cuando muchos – propios y extraños – le ofrecían conformar una lista única para evitar la confrontación.

“Yo les decía que no; después de 10 años de ostracismo político no volví para eso. A esta altura de mi vida no pretendo continuar una carrera política, yo venía a aportar a mi partido. No es lo que yo buscaba un acuerdo de cúpulas donde 4 o 5 se reparten cargos de espalda a la gente”, sostuvo el Presidente del PRS. Para él, un profundo cambio al interior del espacio solo podía hacerse con la legitimidad que dan los votos; “con la autoridad que brinda una elección democrática”.

En tanto, de cara al futuro, Folloni explicó que la Junta Electoral deberá oficializar la victoria y que, una vez esto suceda, se pondrá en funciones el Comité Central del partido para que convoque a la Convención; en ella, indicó, de discutirá el rumbo que tomarán los renovadores en los próximos procesos electorales.

“Esta convención debe dar un debate amplio y profundo entre aquellos que piensan que el partido debe ir solo y otros que pujan por que integre un frente. El encuentro debe sesiona en no más de 10 días”, concluyó el Presidente del PRS.