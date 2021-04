Correa pidió disculpas y contó que le llamaba la atención que Concejo se escriba con C y no con S

“Cuando era precandidata a concejal me llamaba poderosamente la atención por qué la palabra Concejo se escribía con C y no con S de aconsejar. Concejo proviene del latín conciluim, que significa conciliar y ahí comprendemos el rol exacto de un concejal, que no es otro que acordar políticas”, dijo Correa.

Agregó que los concejales “en vez de conciliar muchas veces confrontan ideas y proyectos” y que se debe revalorizar la conciliación en una sociedad violenta y de tantos agravios.

“Quiero invitar a mis compañeros y a mis pares a la reconciliación para que podamos fortalecer a la institución y si a estos efectos corresponde una mea culpa utilizo esta intervención para tal fin”, finalizó la concejal del partido Todos por Salta.